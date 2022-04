Tanınmış müğənni Nuri Sərinləndirici sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni "instagram" hesabında həyat yoldaşının görüntülərini paylaşıb. Onun paylaşımı marağa səbəb olub.

Qeyd edək ki, Nuri Sərinləndirici duet ortağı Jane Şirokihlə 2017-ci ildə Dominikanda ailə qurub.

