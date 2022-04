Aparıcı Zaur Kamal ağciyərindən əməliyyat olunan müğənni Mətanət Əsədovanı ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, xəstəxanadan çəkilişi “Həmin Zaur” proqramında yayımlayıb.

Mətanət üzünü örtərək, çəkiliş istəmədiyini bildirib.

Onun vəziyyətinin yaxşı olduğu, danışa bildiyi kadrlarda yer alıb.

