Ukraynanın Sumı şəhərində təşkil olunan toy mərasimi zamanı maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ukraynalı hərbçi 5 ildir sevgili olduğu xanımla ailə həyatı qurub. Maraqlısı budur ki, toyda "gəlin maşını" kimi Rusiya ordusundan qənimət götürülən tankdan istifadə edilib. Gəlin və bəy nigah mərasiminə tank ilə gediblər.

