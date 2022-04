ŞOK İDDİA: İmran Xanı buna görə devirdilər - Qərbin 100 milyard dollarını rədd edib

Pakistan və Əfqanıstan sərhədində yaranan gərginlikdə ABŞ-ın payı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Axar.az-a politoloq Teymur Qasımlı son günlər Pakistan və Əfqanıstan arasında artan gərginlik barədə danışarkən deyib.

O bildirib ki, Pakistan olmasa, ABŞ Əfqanıstanı idarə edə bilməyəcək:

“ABŞ-a Pakistan lazımdır. Keçmiş baş nazir İmran Xan da buna qarşı gəlirdi, Talibanla normal münasibətlər qurmağa çalışırdı. İmran Xanın devrilməsi təəccüblü deyil. 1947-ci ildən Pakistanda baş verənlər bu günə kimi təkrarlanır. Həmin vaxtdan Pakistan ordusunda Vaşinqtonun təsiri çox güclüdür. Pakistanda bundan daha böyük çevrilişlər, hətta edamlar olub”.

Politoloq deyib ki, hazırda hakimiyyətə gələn Baş nazir Şahbaz Şərif Vaşinqtonun adamıdır:

“ABŞ ordusu Əfqanıstandan çıxdı və İmran Xandan Pakistanda hərbi baza yaratmaq üçün dəstək istədi. Hətta qarşılığında 100 milyard dollardan çox pul təklif etdi. Lakin İmran Xan ABŞ-a dəstək vermədi”.

T.Qasımlı deyib ki, Xanın hakimiyyətdən getməsində bundan əvvəl Çin məsələsi var idi:“İmran Xanın hakimiyyətdən getməsinin ən başlıca səbəbi Çinə yaxınlaşma istəyi idi. Çinin Əfqanıstanda investisiyaları var. ABŞ isə bunu istəmir. Bu səbəbdən ABŞ Pakistan və Əfqanıstan arasında sərhəd münaqişəsi yaratmaq, Pakistan tərəfdə hərbi baza yaradaraq Əfqanıstana nəzarət etmək istəyir. Hadisənin pərdəarxası məqamı bundan ibarətdir”.

