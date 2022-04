Rusiya ABŞ və Kanada vətəndaşlarına qarşı sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Belə ki, sanksiyalar siyahısına ABŞ-ın 29, Kanadanın 61 vətəndaşı daxildir.

Siyahıda "Meta"nın rəhbəri Mark Zukerberq və ABŞ-ın vitse-prezidenti Kamala Harris də var.

