“Qiyamət hesabatı” ortaya çıxdı: Bunu edən insanlar sağ qalacaq

Elm adamlarının mümkün “qiyamətə” qarşı hazırladığı hesabatın detalları ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mümkün nüvə müharibəsi zamanı, planetin asteroidlə toqquşması zamanı, vulkan püskürməsi zamanı və dünyada fəlakətə səbəb olacaq digər hallara hazır olmaq üçün elm adamları tövsiyyələrini veriblər. Onlar bildiriblər ki, belə hallarda insanlar yanında dəniz yosunu daşımalıdır. Alimlərin fikrincə dəniz yosunları qida dəyərinə görə olduqca zəngindir. Çətin vaxtlarda insanların həyatını xilas edəcək.Araşdırma barədə danışan elm adamı Juan Qarsia Martines bildirib:

“Bu çox önəmli araşdırmadır. İnsanların mümkün qiyamət ssenarilərinə hazırlamaq üçün önəm daşıyır”.

