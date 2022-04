Ukraynadan sonra digər ölkələr də bizim taleyimizi yaşayacaq - Zelenski

"Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi başlanğıcdır. Sonra başqa ölkələri ələ keçirmək istəyəcək".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski xalqa müracitində deyib.

Prezident bildirib ki, Rusiya üçün Ukraynaya hücum yalnız başlanğıcdır və bundan sonra digər ölkələri də bu taleyi yaşayacaq: "Bizə kömək etməlisiniz, çünki bu yolda ilk planda birinci biz olmuşuq. Bizə səs verən və istədiyimiz yardımı edən tərəfdaşlarımıza minnətdaram. Biz bu silahlarla işğalçılara göstərə bilərik ki, onların Ukraynanı tərk etməli olacaqları gün yaxınlaşır”, - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.