Metbuat.az-da “Redaksiya siyasəti və peşə etikası qaydaları” müzakirə olundu

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən "Redaksiya heyəti və peşə etikası qaydaları" redaksiyalara göndərilib.

Metbuat.az saytının kollektivi də MEDİA-nın "Redaksiya heyəti və peşə etikası qaydaları" nümunəsini müzakirə edib. Müzakirədə baş redaktor Ramil Mirzəyev və redaksiyanın üzvləri "Redaksiya heyəti və peşə etikası qaydaları" nümunəsindəki prinsipləri müzakirə edib. Baş redaktor qeyd edib ki, redaksiya siyasətimizi müəyyənləşdirmək üçün bu önəmli bir faktordur: "Həm mediamızda peşəkarlığın artırılması, həm redaksiya siyasətimiz üçün, həm də oxucularımızı daha obyektiv, qərəzsiz xəbərlərlə təmin etmək üçün biz də bu prinsiplərə əməl etməliyik".

Sonda qərara alınıb ki, "Redaksiya heyəti və peşə etikası qaydaları" rəsmi səhifəmizdə xüsusi bölmə yaradılaraq yerləşdiriləcək.

