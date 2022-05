“ABŞ Ermənistan-Azərbaycan dialoqunu alqışlayır” - Blinken

"Biz Ermənistan və Azərbaycan arasında başlayan dialoqu alqışlayırıq".

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla görüşdə deyib.

"Biz bu yanaşmanı və Baş nazir Nikol Paşinyanın hamımızın istədiyi regionda dayanıqlı sülh istiqamətində addımlarını qiymətləndiririk", - Blinken deyib.

Qeyd edək ki, Mirzoyanın Vaşinqtona səfəri çərçivəsində Ermənistan və ABŞ arasında Strateji Mülki Nüvə Əməkdaşlığı ilə bağlı Anlaşma Memorandumu da imzalanıb.

