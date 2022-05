SMA xəstəliyindən əziyyət çəkən 1 yaşlı Amir Tağıyev üçün toplanan ianə 3 milyon manata çatıb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, bu gün körpə üçün toplanan ianə 3 milyon manata çatıb.

Amirin sağalması üçün ona vurulmalı olan "Zolgensma” iynəsinin qiyməti 3 milyon 740 min manatdır.

Qeyd edək ki, ATV telekanalında aparıcı Zaur Baxşəliyevin təqdimatında yayımlanan "Bizimləsən” verilişində SMA xəstəliyindən əziyyət çəkən 1 yaşlı Amir Tağıyev üçün kampaniya keçirilir.

