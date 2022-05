Qarabağdakı erməni silahlıları Rusiya sülhməramlılarının gözü önündə səngərlər qazırlar.

Metbuat.az "Caliber"ə istinadən xəbər verir ki, qış fəslindən sonra qanunsuz erməni silahlı birləşmələri Qarabağda Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında yenidən mühəndis işləri aparmağa başlayıblar.



Daha ətraflı video süjetdə:

