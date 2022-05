Rusiya Yaponiyanın 63 yüksək rütbəli nümayəndəsinə qarşı sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların arasında Yaponiyanın Baş naziri Fumio Kişida və xarici işlər naziri Hayaşi Yoşimasa da var. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, sanksiyalara məruz qalan yaponların Rusiyaya daxil olması qadağan edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Yaponiya Rusiyaya oxşar sanksiya tətbiq etmişdi.

