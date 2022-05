Rusiya ordusu "Azovstal"a niyə girə bilmir? - Şəhərin yeganə qalası barədə İNANILMAZ DETALLAR

Mariupol 2 aydır müqavimət göstərir. Bu fantastik və dramatik bir tarixi hadisədir. İllər sonra böyük ehtimalla bu haqda filmlər çəkiləcək. Bəs şəhərin yeganə istinad qalası olan "Azovstal" necə dayanır?

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə zavodun baş direktoru Ənvər Çkitişvili BBC-yə müsahibə verib:

"Azovstal sovet dövründə tikilib. Yeraltı bunkerdə ümumilikdə 36 bomba sığınacağı var ki, burada da 12 minə qədər insan yerləşə bilər. Sığınacaqların bəziləri o qədər güclüdür ki, hətta yaxın nüvə silahına da tab gətirə bilər. Yerin səthi ilə yeraltı tunellərin tavanı arasında minimum qalınlıq 8 m-dir. 2014-cü ildə müharibənin ilk fazasından sonra zavodun sığınacaqlarını yenidən təmir edib daha da möhkəmləndirdilər. Əslində ukraynalılar rusların hücumunu gözləyirdi, amma şəhəri tamamilə məhv edəcəkləri ağıllarına gəlmirdi. Bu ilin fevralında, müharibədən biraz əvvəl “Azovstal”a çoxlu su-qida ehtiyatı və sursat gətirilib. Hansı ki, bu şəhər müqavimətçilərinin işinə yaradı. Zavod üç tərəfdən su ilə əhatə olunub, ona görə də yaxşı yerləşmiş qala hesab oluna bilər. Hazırda zavod ərazisində Ukrayna hərbçilərindən başqa 250 mülki şəxs var ki, onlardan 30-40-ı uşaqdır. Bu şəhərin qəhrəmanlığı 2-ci dünya müharibəsində Stalinqradın müdafiəsi ilə müqayisə oluna bilər. Amma ciddi bir fərq var. Stalinqrad heç vaxt tam mühasirədə olmayıb, çayın digər sahilindən kömək gəlib. Amma “Azovstal” müdafiəçiləri 67 gündür tam mühasirədə müqaviməti davam etdirirlər”.

