Azərbaycan hərbçilərinin Türkiyədə, İzmirin Hava Texniki Məktəbləri Komandanlığında təlimləri başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki. bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi tviterdə məlumat yayıb.

Azərbaycanlı hərbçilərlə yanaşı, təlimlərdə Bosniya və Herseqovina, Seneqal və Somalidən gələn hərbi personal da iştirak edib.

