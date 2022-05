Rus generalla bağlı cinayət işi məhkəməyə göndərildi

Ukrayna Baş Prokurorluğu Rusiyanln genişmiqyaslı hücumu ilə əlaqədar rus generalın işini məhkəməyə göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rus general Denis Lyamin işğal olunan Krımdan Ukraynaya müdaxiləyə rəhbərlik edən Rusiya Qara Dəniz Donanmasının Sahil Mühafizəsinin 22-ci Ordu Korpusunun komandiridir.

“Rusiyanın tammiqyaslı təcavüzü ilə bağlı rus general Denis Lyaminə qarşı ittiham aktı məhkəməyə göndərilib ”,- Ukrayna baş prokuroru İrina Venediktova bildirib.

Prokuror qeyd edib ki, birinci məhkəmə işi Krımdan Ukraynaya müdaxiləyə rəhbərlik edən Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Qara Dəniz Donanmasının 22-ci Ordu Korpusunun komandiri ilə bağlıdır: “Baş Prokurorluq və Təhlükəsizlik Xidməti general-mayor Denis Lyaminlə bağlı şübhəli bilinən cinayət işi üzrə istintaqı yekunlaşdırıb”.

Baş prokurorun sözlərinə görə, istintaq 2022-ci il fevralın 23-də işğal olunmuş Krım yarımadasındakı Cankoye şəhərindəki rus generalının silahlı qüvvələrin tabeliyində olanlara Ukraynaya soxulmaq əmrini şəxsən verdiyi, daha sonra isə cənub bölgələrində döyüş əməliyyatlarını təşkil edib və onlara nəzarət etdiyi barədə sübutlar əldə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.