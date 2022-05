Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında 11 YPG silahlısını (PKK-nın Suriya terror qanadı) zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi bildirib.

"Türkiyə Silahlı Qüvvələri bölgədə terror təhlükəsini aradan qaldırmağa davam edir. Silahlılar “Sülh mənbəyi” və “Zeytun budağı” əməliyyatları zonalarına hücuma hazırlaşırdılar", - deyə nazirlik qeyd edib.

