Akardan KRİTİK AÇIQLAMA: "Bu ölkə cinayət başında yaxalandı"

"Yunanıstan son FRONTEX hadisəsi ilə cinayət başında yaxalandı və nəhayət, Avropa Birliyi məhdud dərəcədə də olsa, hadisələri görməyə başladı"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar deyib.

Nazir qeyd edib ki, sərhəd təhlükəsizliyi ilə bağlı saxta xəbərlər, saxta videolar və dezinformasiyalarla fərqli təsəvvür yaratmağa çalışırlar:

"Bütün izahatlara, məlumatlara baxmayaraq, təəssüf ki, bəziləri həqiqəti başa düşməməkdə, dinləməməkdə, görməməkdə, eşitməməkdə israrlıdırlar. Sərhədlərin qorunması milli məsələdir. Mehmetçik sərhədlərdə ona verilən imkanlardan ən səmərəli şəkildə istifadə edir, edilməsi lazım olanları uğurla icra edir", - nazir dezinformasiyalar

