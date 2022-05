Salyan rayonunda 13 yaşlı yeniyetmə hamamda yanıq xəsarətləri alıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Salyan şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Salyan şəhər sakini, 2009-cu il təvəllüdlü Ə. Manafov hamamda su qızdırıcının partlaması nəticəsində yanıq xəsarətləri alıb.

Yaralı rayon xəstəxanasına gətirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

