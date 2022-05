Çəkdiyi imza başına bəla oldu - Adına 5 şirkət, 130 min manat vergi borc var / VİDEO

Paytaxtın Türkan qəsəbə sakini Anar Qulamovun, tanıdığı şəxsə etibarnamə verməsi başına bəla olub. Anar imzaladığı sənədin etibarnamə olduğundan belə xəbəri olmadığını iddia edir. Sonradan məlum olub ki, onun adına 5 şirkət açılıb. Və nə az, nə çox 130 min manat vergi borcu yaranıb.

Çəkdiyi imza başına bəla oldu.

Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsinin sakini Anar Qulamovun etibarnamə verməsi başına iş açıb. O iddia edir ki, bacısının keçmiş həyat yoldaşı onu aldadaraq etibarnamə alıb. Elə olanlar da bundan sonra başlayıb.

Anar Qulamov aldadıldığını 3 il sonra onun adına gələn vergi məktubunu görəndən sonra anlayıb. Onun adına açılmış 5 şirkətdən 130 min manat vergi borcu gəlib.

Bir müddətdən sonra aldadılan şəxs nə edəcəyini bilmədiyindən yaxınlıqda yaşayan Vüqar Əmirovdan kömək istəyib.

Məsələ ilə əlaqədar ittiham olunan şəxs Fərid Hüseynov isə bildirib ki, Anar Qulamovu aldatmayıb. Onun özünü də aldadaraq adına bir neçə şirkət açıblar və o bununla bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət edib.

