ABŞ, Avropa İttifaqı (Aİ) və G7 ölkələri bu gün Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi ilə bağlı razılığa gəlib.

Metbuat.xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin yaydığı məlumatda deyilir.

Bildirilib ki, ABŞ Rusiya dövlətinin tam və ya qismən nəzarətində olan 3 televiziya kanalına sanksiya tətbiq edib.

Sözügedən televiziyalar “Pervıy Kanal, “Rossiya-1” və NTV Yayım Şirkətidir.

