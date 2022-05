Bu gün axşam saatlarında Ukraynanın Odessa şəhəri raket hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Cənub komandanlığı məlumat yayıb.

Qara dənizdən atılan raketlərdən biri havada zərərsizləşdirilib. Digər iki raket istirahət evinə düşərək dağıntı törədib.

Hücum zamanı ölən və yaralanan olmayıb.

