“Qarabağ” FK legioneri Kevin Medina arasında bağlanmış müqavilənin müddətini uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni razılaşmaya əsasən, kolumbiyalı müdafiəçi 2025-ci il iyunun 30-dək "Qarabağ"da çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Kevin Medina 2020-ci ildən klubun şərəfini qoruyur.

