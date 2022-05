Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktoru Tahir Əmiraslanov vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə tanınmış teleaparıcı Orxan Fikrətoğlu təyin edilib.

Məlumatı Dövlət Turizm Agentliyin Mətbuat Xidmətindən saytımıza təsdiqləyiblər.

Bildirilib ki, ötən aydan Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktoru vəzifəsinə Orxan Fikrət oğlu Sadıqov təyin olunub.

