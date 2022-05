Mayın 13-də Füzuli rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşı İ.Qasımov yaşadığı Horadiz qəsəbəsindəki evdə ona təhkim olunmuş xidməti silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində açılan atəşdən ölüb.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalar aparılır.

