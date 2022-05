Rusiyanın xalq artisti, müğənni, bəstəkar, aktyor Renat İbrahimov ötən gün Moskvada 75 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı sənətçinin qızı təsdiqləyib.

"Bəli, öldü. İndi mənim üçün çətindir", - sənətçinin qızı qeyd edib.



