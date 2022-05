Aparıcı Zaur Baxşəliyev Şuşada babasını doğma evinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyor, aparıcı İlkin Həsəni paylaşım edib.

İllər sonra babasının evinə gedən aparıcı duyğulu anlar yaşayıb.

