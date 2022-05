Çempionlar Liqasının qrupunda oynayacaq 23 komandanın adı bəlli olub

Çempionlar Liqasına birbaşa qrup mərhələsindən başlayacaq 26 komandadan 23-ü dəqiqləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq bu klublardan 17-nın yer alacağı səbət də bəllidir.

“Real”, “Bavariya”, PSJ və “Porto” I səbətdə qərarlaşıb. İngiltərə və İtaliyada çempion olacaq komandalar, həmçinin Çempionlar Liqası və Avropa Liqasının qalibləri də bu səbətə qoşulacaq.

İngiltərə və Fransadan sonuncu vəsiqənin sahibi, həmçinin Avropa Liqasının qalibi də “26-lar” sırasına qoşulacaq. Digər 6 komanda isə pley-offda müəyyənləşəcək.

I səbət

“Real”

“Bavariya”

PSJ

“Porto”

II səbət

“Çelsi”

“Barselona”

“Yuventus”

“Atletiko”

“Sevilya”

“Leypsiq”

III səbət

“Zalsburq”

“Şaxtyor”

“Napoli”

“Sportinq”

“Bayer”

IV səbət

“Brügge”

“Seltik”

Qeyri-müəyyənlər

“Mançester Siti”

“Liverpul”

“Milan”

“İnter”

“Ayaks”

“Borussiya”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.