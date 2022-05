Bakının bu yollarında tıxac var - SİYAHI

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi paytaxt yollarındakı son vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Mərkəzdən bildirilib.

1. Bakı-Sumqayıt şossesi – şəhər istiqamətində sıxlıq

2. Moskva prospekti – şəhər istiqamətində sıxlıq, 20 yanvar dairəsindən Ziya Bünyadov prospektinə gedən yol daxil olmaqla

3. Ziya Bünyadov prospekti – Böyükşor gölünün yanından 20 yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq

4. Abdulvahab Salamzadə küçəsi – Qələbə dairəsi və Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq

5. Həsən bəy Zərdabi prospekti – Məhəmməd Xiyabani küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq

6. Tbilisi prospekti – şəhər istiqamətində sıxlıq

7. Mətbuat prospekti – Mikayıl Müşfiq küçəsinə çıxan hissə sıxlıq

8. Koroğlu Rəhimov küçəsi – Ak.Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində sıxlıq

9. Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi – Türkiyə səfirliyi istiqamətində sıxlıq

10. Babək prospekti – Yusif Səfərov küçəsi prospekti istiqamətində sıxlıq

11. Yusif Səfərov küçəsi – Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq

12. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi – Cavanşir körpüsünün üstü sıxlıq

13. Afiyəddin Cəlilov küçəsi sıxlıq

14. Xocalı prospekti - Yusif Səfərov küçəsi küçəsi istiqamətində sıxlıq

15. Fəzayıl Bayramov küçəsi – Babək prospekti ilə kəsişmədən Xocalı prospekti ilə kəsişməyədək sıxlıq

16. Rəşid Behbudov küçəsi – Xaqani küçəsi ilə kəsişmədən Mərkəzi Bankın qarşısına qədər sıxlıq

17. 28 may küçəsi – A.Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyədək sıxlıq

18. Badamdar şossesi – şəhər istiqamətində sıxlıq

19. Heydər Əliyev prospekti - şəhər istiqamətində köməkçi və əsas yol sıxlıq

20. Binəqədi şossesi - şəhər istiqamətində sıxlıq

21. Mikayıl Useynov prospekti – Bayıl yolundan Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq

22. Niyazi küçəsi - Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq

23. Neftçilər prospekti - Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq

24. Zərifə Əliyeva küçəsi sıxlıq

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.