“Finlandiya və İsveç NATO-ya üzvlük üçün bütün kriteriyalara cavab verir və onların iştirakının alyansı gücləndirəcəyinə əminəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Co Bayden deyib.

“Onlar NATO-nun bütün tələblərinə cavab verir... Uzaq şimalda iki yeni NATO üzvünün olması alyansımızın təhlükəsizliyini artıracaq, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirəcək”, - Bayden qeyd edib.

