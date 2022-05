Fransa millisinin futbolçusu Kilian Mbappe çıxış etdiyi PSJ ilə müqaviləsini uzatmaq qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə italiyalı tanınmış jurnalist Canluka Di Martsio bildirib.



Onun sözlərinə görə, 24 yaşlı hücumçu İspaniya "Real Madrid"inin təklifini rədd edib.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe 2017-ci ilin avqustundan PSJ-də çıxış edir.



