Azərbaycan Premyer Liqasında mövsüm başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövsümə “Qarabağ” - “Neftçi” oyunu ilə yekun vurulub.

Qarşılaşma Qurban Qurbanovun komandasının 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

