İsko "Real"dan ayrılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "kral klubu"nun çalışdırıcısı Karlo Ançelotti "Betis"lə qarşılaşmadan sonra deyib.

"İskonun "Real" macərası başa çatır və bu, gözəl karyera idi", - deyə Ançelloti bildirib.

Qeyd edək ki, İsko 2013-cü ildə "Malaqa"dan "Real"a keçmişdi.

