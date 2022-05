“Qalatasaray”ın futbolçusu Rayan Babel komandadan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, niderlandlı hücumçu öz yutub kanalında paylaşdığı videoda İstanbul klubu ilə vidalaşdığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Rayan Babel 2019-cu ilin yayından “Qalatasaray”da çıxış edirdi. 35 yaşlı futbolçu bu mövsüm “sarı-qırmızılar”ın heyətində meydana çıxdığı 42 matçda 3 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

