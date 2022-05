Azərbaycanda köhnə avtomobili olanlara ŞAD XƏBƏR: Pul alacaqlar - VİDEO

Azərbaycanın avtomobil parkı yenilənəcək. Köhnə və istismar müddətini başa vuran avtomobillər utilizasiyaya göndəriləcək. Bunun əvəzində isə vətəndaşların yeni avtomobillər almaları üçün təşviqat işləri aparılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rasim Səttarzadə ''Xəzər Xəbər''ə müsahibəsi zamanı deyib ki, azərbaycanda köhnə nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası ilə bağlı bir neçə dövlət qurumu tərəfindən birgə layihə hazırlanıb.

Layihənin məqsədi yol hərəkəti və ekologiya üçün təhlükə hesab edilən köhnə nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyasıdır. O qeyd edib ki, hazırda azərbaycandakı avtomobillərin 80 faizinin istehsal tarixi 10 ildən çoxdur. Bu isə təhlükənin nə qədər ciddi olduğundan xəbər verir. Ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq hazırlanan dövlət proqramının əsas məqsədi ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadəni təşviq etməkdir. O əlavə edib ki, istismar müddətini başa vuran, ekoloji təhlükə hesab edilən nəqliyyat vasitəsini utilizasiyaya göndərən avtomobil sahiblərinə pul vəsaiti veriləcək və ya digər güzəştlər tətbiq ediləcək

Nazir müşaviri onu da qeyd etdi ki, avtomobil sahibləri maşınını utilizasiyaya göndərməkdə tam sərbəst olacaq. Yəni bu, onların könüllü seçimidir.

Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyasını nəzərdə tutan sənəd təsdiq olunması üçün aidiyyəti qurumlara təqdim edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.