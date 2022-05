“TEKNOFEST - Azərbaycan” festivalından FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda “TEKNOFEST - Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı işə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə qlobal bazarlara çıxış potensialı olan startapçılar, yerli və əcnəbi mentorlar, xarici ölkələrdən investorlar və vençur fondlar iştirak edir.

Dünyanın 32 ölkəsindən 287 startap (101-i Azərbaycan startapı olmaqla) müraciət edib. Onlardan 15-i xarici ölkə (ABŞ, Argentina, Estoniya, İordaniya, Misir, Pakistan, Türkiyə), 35-i yerli olmaqla 50 startap finala vəsiqə qazanıb.

Festival çərçivəsində "SMART QARABAĞ" Hakatonu keçirilir. Hakatonun məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün “ağıllı” şəhər, kənd, ev təsərrüfatı, nəqliyyat və s. həllərin yaradılmasıdır. Burada iştirak üçün 188 müraciət (151-i Azərbaycandan, 57-i Türkiyədən) daxil olub. Finala Azərbaycandan 21, Türkiyədən 10 komanda olmaqla ümumilikdə 85 iştirakçı vəsiqə qazanıb.

