ABŞ-a getmək üçün yola çıxdılar: Çatdıqları yeri biləndə heyrətə gəldilər - Yüzlərlə insan…

Haitidən ABŞ-a üzmək üçün səfərə çıxan gəmi gözlənilmədən Kubaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kubanın rəsmi dairələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, gəminin göyərtəsində 842 nəfər olub. Onlar qaçqınlardır. Məlumata görə, qaçqınlar əvvəlcə ABŞ sahillərinə çatdıqlarını düşünüblər. Onlar Kubaya gəldiklərini biləndə heyrətə gəlib.

Məlumata görə, gəminin Kuba sahillərinə istiqamət almasına səbəb küləkli hava olub. Kuba hökuməti Haiti hökuməti ilə əlaqə quraraq, qaçqınların geri qayıtmasını təmin edəcək.

