"Bakı şəhər halqası iyunun 7-dək yarışa hazır vəziyyətə gətiriləcək" - Tom Butçer

Bakıda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi ilə bağlı tikinti və quraşdırma işlərinin 85 faizi başa çatıb. Mühafizə hasarlarının və bloklarının quraşdırılması 8 gün ərzində tamamlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin (BŞH) yarış obyektinin tikintisi üzrə rəhbəri Tom Butçer mayın 30-da jurnalistlərə müsahibəsində deyib.

Bakı trekinin iyunun 7-dək yarışa hazır vəziyyətə gətiriləcəyini deyən T.Butçer bildirib: “Bundan sonra Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası trekə baxış keçirəcək. Əgər ehtiyac olarsa, düzəlişlər ediləcək”.

“Bakı şəhər halqasında tamaşaçılar üçün 9 tribuna var. Ən böyük tribuna “Abşeron” tribunasıdır ki, onun 5 min 500 tamaşaçı tutumu var. Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisini canlı izləmək üçün tribunalarda 16 min 700 oturacaq quraşdırılıb”, - deyə T.Butçer əlavə edib.

Qeyd edək ki, Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi iyunun 10-12-də Bakı şəhər halqasında keçiriləcək.

