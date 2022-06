Qlobal kokain bazarının 80%-nə nəzarət edən Gilberto Rodrigez vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, 83 yaşında ABŞ həbsxanasında vəfat edib.

Qeyd edək ki, Gilberto Rodrigez Kolumbiyalı məşhur Kali kartelinə rəhbərlik edib və Pablo Eskobarın (narkotacir - red.) qatı rəqibi olub.

