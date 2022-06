Türkiyə kəşfiyyatı İraqın şimalında PKK terror təşkilatına qarşı növbəti dəfə uğurlu əməliyyat təşkil edib.

Metbuat.az PKK-nın liderlərindən olan Mehmet Doğan məhv edilib. Türkiyənin rəsmi mənbələrinin məlumatına görə, terrorçunu təqib edən kəşfiyyat, onun Süleymaniyə şəhərində olduğunu müəyyən edib. Dəqiq həmlə ilə o məhv edilib. Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu hazırda İraqın şimalında irimiqyaslı hərbi əməliyyatlar həyata keçirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.