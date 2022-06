“Severdonetsk şəhərində toqquşmalar davam edir, Rusiya ordusu üstünlük əldə edə bilməyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusundan açıqlama verilib. Bildirilib ki, Donetsk cəbhəsində bütün istiqamətlər üzrə toqquşmalar davam edir. Məlumata görə, Luqansk bölgəsində Rusiya ordusunun 150-ci briqadasının hərbçilərinin azı yarısı məhv edilib. Rusiya ordusu son döyüşlərdə 5 tank, 3 top, 2 zirehli texnika və digər itkilər verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.