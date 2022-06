Prezident İlham Əliyev su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinə “Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilib:

Abasov Xalid Əvəz oğlu

Abdullayev Elşad Əlipaşa oğlu

Abışov İxtiyar Şükür oğlu

Məmmədov Adəm İman oğlu

Məmmədov Natiq Misir oğlu.

