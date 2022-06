Filarmoniyadakı erotik rəqs bu məşhur cütlüyün ad günündə olub - VİDEO

Bir neçə gün əvvəl Filarmoniyanın həyətində yerləşən kafedə baş verən erotik rəqslərlə bağlı xəbər yaymışdıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu hadisə ictimaiyyət tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdı. Belə ki, mədəniyyət beşiyi hesab olunan bir yerdə yarıçılpaq qızların erotik rəqslər etməsi analaşılan deyildi. Hadisə ilə bağlı yeni detallar məlum olub.

Musavat.com-un yazdığına görə həmin rəqs Filarmoniyanın direktoru Murad Adıgözəlzadənin sənətçi xanımı Aysel Teymurzadənin ad günündə olub. 33 yaşını qeyd edən musiqiçi xanım və həyat yoldaşı məclisi bu məkana salıb.

Onu da bildirək ki, bütün bu xoşagəlməz hadisə Prezident Adminstrasiyasının yüz metrliyində baş verib.

