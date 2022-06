Dünyanın ən yaxşı baş məşqçilərinin may ayı üçün ilk reytinq cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 500 ən yaxşı mütəxəssisin olduğu siyahıda “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov 223-cü pillədə yer alıb. 50 yaşlı mütəxəssisin aktivində 1594 xal var.

Qeyd edək ki, siyahıya Pep Qvardiola (2199) başçılıq edir. Yurgen Klopp (2131) ikinci, Antonio Konte (2093) üçüncüdür.

