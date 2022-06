Cənubi Koreya və ABŞ bu dənizə 8 raket ATDI

Cənubi Koreya və ABŞ Şimali Koreyaya güc nümayiş etdirmək üçün Flippin dənizinə 8 raket atıb.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Şimali Koreyanın əvvəlki gün ballistik raket buraxmasına cavab olaraq Cənubi Koreya və ABŞ Flippin dənizinə səkkiz raket atıb.

Cənubi Koreya höküməti bildirib ki, bazar ertəsi şərq sahillərində baş verən atışma Seulun Şimali Koreyaya qarşı hərbi hazırlığının nümayişi olub. Cənubi Koreya prezidenti Yun Suk-yeol Şimala qarşı daha sərt mövqe tutacağına söz verib və keçən ay Seulda keçirilən sammitdə Co Bayden ilə ABŞ-la birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi və daha güclü ABŞ silahlarının alınması barədə razılığa gəlib.

