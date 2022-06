Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində istiqlal şairi Əhməd Cavadın adı küçələrdən birinə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb.



Qeyd edilib ki, Əhməd Cavadın 130 illiyi münasibətilə onun adını daşıyan küçənin açılışı olub.

