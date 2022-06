ABŞ-ın Şimali Koreya üzrə xüsusi nümayəndəsi Sunq Kim Pxenyanın hər an nüvə testi həyata keçirə biləcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Pxenyan 5 ildir nüvə testi həyata keçirmir və bunun üçün bir neçə müddətdir hazırlıq işləri aparır. O bildirib ki, Şimali Koreya bu il çox sayda ballistik raket sınaqdan keçirib.

Qeyd edək ki, ABŞ nüvə testi həyata keçirəcəyi təqdirdə Şimali Koreyaya güclü cavab veriləcəyini açıqlamışdı.

