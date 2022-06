Ukrayna Rusiya ilə 50 əsgərin cəsədinin dəyişdirildiyini təsdiqləyib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Ukraynanın Reinteqrasiya Nazirliyi təsdiqləyib ki, Ukraynaya Azovstal polad zavodunda öldürülən 37 ukraynalı əsgərin də daxil olduğu mübadilə zamanı 50 əsgərin cəsədləri təhvil verilib.

Bildirilib ki, nazirlik öz saytındakı açıqlamada mübadilənin Ukraynanın Zaporojjya bölgəsində cəbhə xəttində baş verib. Bu cür mübadilələrin davam edəcəyi qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.