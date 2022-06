Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 11-də saat 13 radələrində Lənkəran rayonunun Vilvan kəndində şəhər sakini İ.Hüseynov idarə etdiyi “Nissan” markalı avtomobillə yolu keçən kənd sakini Sənan Hüseynovu vurub. Xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilən piyada iyunun 12-də orada ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, qəzada ölən 5 yaşlı İ.Hüseynov 11 il sonra dünyaya gəlib. Evin tək uşağı olan Hüseynov qəzadan sonra xəstəxanaya yerləşdirilsə də, iyun ayının 12-də elə oradaca vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.