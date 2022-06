Mayda Azərbaycanda gündəlik xam neft hasilatı 571,3 min barel olub

Bu ilin may ayında Azərbaycanda gündəlik neft (kondensatla birlikdə) hasilatı 679,9 min barel olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

Bunun 571,3 min barrelini xam neft, 108,6 min barelini isə kondensat təşkil edib.

Qeyd edək ki, OPEC-ə üzv və qeyri-üzv ölkələri nazirlərinin 27-ci iclasında qəbul edilmiş qərara əsasən, Azərbaycanda gündəlik xam neft hasilatının 2022-ci ilin may ayında daha 7 min barel artırılaraq 688 min barelə çatdırılması, ixtisarla bağlı öhdəliyin isə 30 min barel həcmində olması nəzərdə tutulurdu.

