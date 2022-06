Çinin elm adamları Aydakı qayalardan toplanan nümunələrdə su tapıldığını təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümunələr peykə göndərilən “Chang-5” aparatı ilə toplanıb. Nümunələr yerə gətiriləndən sonra araşdırmalar aparılıb və qaya nümunələrində H20 olduğu təsdiqini tapıb. Elm adamları ümid edir ki, kosmonavtlar gələcəkdə suya olan ehtiyacını kosmosda qarşılaya bilər.

Qeyd edək ki, “Chang-5” aparatı nümunələri Aydan 2020-ci ildə gətirib.

